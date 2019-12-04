شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف "ساندر بيتشاى" قال إيه للموظفين بعد حصوله على المنصب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنحى مؤسسى جوجل "لارى بيج" و "سيرجى براين" عن السيطرة على الشركة الأم "الفابت" وذلك لصالح الرئيس التنفيذى الحالى لشركة جوجل ساندر بيشاى، حيث كشف الثنائى عن ذلك عبر رسالة مشتركة نشرت على مدونة جوجل العامة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فعقب توليه الرئاسة ، كتب "بيتشاي" خطابًا إلى موظفى الشركة، وفيما يلى النقاط الرئيسية من خطاب الرئيس التنفيذى لشركة Alphabet الجديد للموظفين:

- الثابت الوحيد الذى رأيته فى جوجل هو التغيير خلال فترة عملى 15 عامًا.

- التطور المستمر الذى يسميه المؤسسين "مثير بشكل غير مريح" هو جزء مما تمثله جوجل، حيث إن عملية التطور المستمر هذه، والتى غالباً ما يشير إليها المؤسسين على أنها "مثيرة بشكل غير مريح" - هى جزء منا.

- سوف نستمر فى العمل مع لارى بيج وسيرجى برين، على الرغم من أنهم فى أدوار مختلفة، والخبر السار هو أننى سأواصل العمل معهم - على الرغم من أدوارهم المختلفة بالنسبة إلى، سيظلون موجودين لتقديم المشورة لأعضاء مجلس الإدارة والمؤسسين المشاركين.

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- لن يؤثر الانتقال على الهيكل فى Alphabet، أريد أن أكون واضحًا أن هذا الانتقال لن يؤثر على بنية الشركة أو العمل الذى نقوم به يوميًا.

- كما سنستمر فى التركيز بشدة على جوجل، والعمل العميق الذى نقوم به لدفع حدود الحوسبة وبناء جوجل أكثر فائدة للجميع، وفى الوقت نفسه، أنا متحمس لألفابيت وتركيزها على المدى الطويل على مواجهة التحديات الكبيرة من خلال التكنولوجيا.

- قيم جوجل هى التى تجعل من المثير أن تأتى إلى العمل كل يوم، فلقد قدم المؤسسين لنا جميعًا فرصة لا تصدق للتأثير على العالم، وبفضلهم ، لدينا مهمة خالدة ، وقيم ثابتة ، وثقافة تعاون واستكشاف تجعل من المثير أن تأتى إلى العمل كل يوم.