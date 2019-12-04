شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإماراتى "هزاع المنصورى" يشكر مركز يورى جاجارين لتدريب رواد الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رائد الفضاء الإماراتى "هزاع المنصوري" الشكر لمركز يورى جاجارين لتدريب رواد الفضاء، وذلك على إقامة حفل ترحيب بهم عقب العودة من محطة الفضاء الدولية، حيث نشر صورة له من داخل الحفل.

وعلق "المنصوري" عبر تغريدة على حسابه الرسمى على تويتر قائلا :" شكراً لمركز يورى جاجارين لتدريب رواد الفضاء على إقامة هذا الحفل وترحيبهم بنا بعد العودة من محطة الفضاء الدولية، كل التقدير لجهود وكالة الفضاء الروسية والشعب الروسى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

وكان "المنصوري"، هو أول من نفذ مهمة علمية إماراتية فى الفضاء، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، فى 25 سبتمبر من العام الجارى، استمرت لمدة 8 أيام، أجرى خلالها 31 تجربة علمية، بينها 16 تجربة بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، و15 تجربة مستوحاة من المناهج الدراسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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