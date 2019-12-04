تكنولوجيا: إطلاق SpaceX شحنة من المعدات العلمية لناسا إلى محطة الفضاء الدولية

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ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، سيكون إطلاق مهمة CRS-19 اليوم بمثابة مهمة إعادة تزويد SpaceX لمحطة الفضاء الدولية للمرة التاسعة عشرة.
وستطلق مركبة دراجون الفضائية غير المأهولة على متن صاروخ سبيس إكس "فالكون 9" من مجمع إطلاق الفضاء 40 في محطة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا، وهى تحمل أكثر من 5700 رطل من إمدادات الطاقم والمعدات العلمية.
ويمكنك مشاهدة إطلاق SpaceX مباشرة على تلفزيون ناسا، حيث سيبدأ البث الشبكي لناسا في الساعة 6:30 مساء.
قالت شركة SpaceX، إن هذه المهمة ستشكل الرحلة الثالثة لهذه المركبة الفضائية دراجون المحددة، على الرغم من أن المهمة ستستخدم معزز Falcon 9 الجديد.
وسيحمل الإطلاق معدات لنحو 38 تحقيقًا علميًا، 23 منها ستكون جديدة على المحطة الفضائية، بالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه المهمة عودة العينات من حوالي 54 تجربة مختلفة حاليًا.
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