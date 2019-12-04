افضل تطبيقات تعلم اللغات المختلفة على نظام اندرويد

نظام اندرويد يمكنك من اشياء كثيرة و تطبيقاته المختلفة تساعد على انجاز العديد من المهام او تنظيم مهامك اليومية بسهولة. التطبيقات المتنوعة على النظام ستساعد اي مستخدم على تنظيم حياته و التحكم بما يدور بها بكل سهولة. في الواقع تنوع التطبيقات على النظام ساعد بشكل كبير على تنوع المهام التي يمكنك القيام بها. و لذلك في هذا المقال سنذكر لك مجموعة من التطبيقات ستساعدك على تعلم اللغات المختلفة على النظام بكل سهولة

تطبيقات 50languages على Android

50languages اسم لمطور تطبيقات على Google play Store. يقوم هذا المطور بإنشاء تطبيقات تختص بتعليم اللغات. يمكنك استنباط ذلك من اسم المطور عموماً. هذا المطور يساعدك على تعلم الكثير من اللغات بتطبيقاته المتنوعة. التطبيقات تساعدك على تعلم اللغة من الأساسيات و تركيب الجمل و القواعد الأساسية. بواجهة تطبيقات جيدة للغاية مع الإستعمال. لذلك فإن هذا المطور بتطبيقاته ضمن قائمة ترشيحاتنا. فهو يعتبر بوابة لتعلم اللغات بتطبيقاته المتنوعة

فيديو خاص بالمطور

للتحميل على نظام اندرويد

Duolingo

هذا احد التطبيقات التي احدثت موجة هائلة في عالم تعلم اللغات على الهواتف المحمولة. Duolingo احد التطبيقات الشهيرة للغاية التي اعتمد فيه المطور على استعمال اسلوب الألعاب لتعليم اللغة. و ذلك انك تقوم بحل بعض الألعاب و الألغاز التي من شانها اعطائك كلمات جديدة في اللغة و قواعد جديدة. فد يبدو لك التطبيق انه غير جاد بعض الشئ. لكن المطور يزعم بأن 34 ساعة مع التطبيق تعادل فصلاً دراسياً في الجامعة. كما ان كل ما يقدمه التطبيق مجاني. و هناك اشتراك اختياري مقداره 10$ لبعض المزايا الإضافية فحسب

Advertisements

للتحميل على نظام اندرويد

Google Translate

نعم يبدو الأمر غريباً في بدايته. تطبيق للترجمة فقط؟. في الواقع فإن مهمة Google Translate فعلاً هي الترجمة فحسب. لا وظيفة اخرى له. و لكن يمكنك استغلاله في تعلم اللغات اثناء ترجمتك للغات المختلفة. يمكنك حفظ الكلمات الجديدة التي تقوم بترجمتها و كذلك استغلال مزايا الجهاز في ترجمة اي كلمات اخرى غريبة عنك. حقيقة الأمر التطبيق نعم ليس للتعليم لكن يمكنك استغلاله في تحسين حصيلتك اللغوية بسهولة.

للتحميل على نظام اندرويد

Memrise

هو تطبيق من التطبيقات الشهيرة ايضاً و يقدم لك مجموعة من الدروس المهمة و المفيدة لك كشخص يحب تحسين اللغة عنده. التطبيق بنسخة مجانية و اشتراك شهري او سنوي. الإشتراك الشهري هو 9$ فقط. بينما الإشتراك السنوي هو 60$. الإشتراك يضيف لك عدة دروس متقدمة عن الدروس المجانية الخاصة بالتظبيق

للتحميل على نظام اندرويد

Mondly

من التطبيقات الكبيرة في تعليم اللغة. و الذي يقدم لك مجموعة واسعة من اللغات التي يمكنك تعلمها و تحسينها من عدة نواح. و لكن هذا التطبيق يركز على الناحية الخاصة بالمحادثات و تحسين القدرة على التكلم باللغة. بدلاً من التركيز على الكلمات و الناحية اللغوية فالتطبيق يشاعد على تقوية القدرة على الكلام بالإضافة الى احتوائه على قدرة عالية على ادراك الحديث الذي يدور حوله ليساعدك على ضبط قدرتك و طريقة نطقك للكلام.