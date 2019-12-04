تكنولوجيا: تنحي مؤسسي جوجل عن مناصبهم في جوجل وAlphabet

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Alphabet عن تنحي كلاً من Larry Page وSergey Brin مؤسسي شركة جوجل عن مناصبهم كرئيس تنفيذي ومن رئاسة الشركة، على أن يتولى Sundar Pichai رئاسة الشركة الآن.

في إعلان مفاجيء من شركة Alphabet، تم تعيين Sundar Pichai كرئيس تنفيذي لشركة جوجل وAlphabet ليتراجع كلاً من Larry Page وSergey Brin عن رئاسة الشركة.

من جانب أخر يستمر كلاً من Larry Page وSergey Brin كمشاركين مؤسسين لشركة جوجل وAlphabet، وأيضاً كأعضاء مساهمين في مجلس الإدارة.

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وقد أوضح كلاً من Larry Page وSergey Brin السبب للتغيير الجديد في الإدارة، حيث تستهدف الشركة تبسيط الهيكل الإداري، نظراً للعلامات التجارية المختلفة المستقلة التابعة لشركة Alphabet، كما أضاف مؤسسي جوجل أن Sundar Pichai هو الإختيار البديهي لخبرته الواسعة في العمل لدى شركة جوجل.

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