تكنولوجيا: جوجل تجلب ميزة المراسلة لتطبيق Google Photos لمشاركة سريعة للصور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتيح شركة جوجل لمستخدمي تطبيق Google Photos مشاركة الصور بآداء سريع الآن، حيث تقدم عملاق البحث ميزة المراسلة الخاصة لتطبيق صور جوجل الآن.

إستطاع مستخدمي صور جوجل في السابق مشاركة الصور من خلال إنشاء ألبوم مشترك فقط، إلا أن جوجل تقدم إختيار جديد للمستخدمين من خلال مراسلة خاصة تأتي مدمجة في تطبيق صور جوجل على منصة iOS والأندوريد، إلى جانب تطبيق صور جوجل على المتصفح.

ومن خلال ميزة المراسلة الجديدة داخل التطبيق، يمكن للمستخدمين مشاركة الصور عبر إرسال رسالة لأحد الأصدقاء، على أن يثبت الطرف الأخر تطبيق صور جوجل أيضاً، كما تظهر جهات المراسلة بصورة واضحة للمستخدمين للإختيار من بينها، بنفس التجربة التي تقدم في الإنستقرام، وسناب شات، وأيضاً تطبيقات المراسلة الأخرى.

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يمكن أيضاً من خلال ميزة المراسلة الخاصة أن ينتقل المستخدم إلى بدء محادثات كاملة مع أحد جهات الإتصال أو مشاركة مزيد من الصور خلال المحادثة، لذلك يتحول تطبيق صور جوجل خلال الفترة القادمة لدعم المستخدمين كأحد تطبيقات التواصل الإجتماعي أيضاً.

يمكن للمستخدمين أيضاً بدء محادثات جماعية تضم عدد كبير من المستخدمين، كما يمكن لكل أعضاء مجموعة المحادثات مشاركة الصور والفيديو أيضاً.

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