هواتف iPhone قد تتبنى مستشعر بصمات الأصابع الثلاثي الأبعاد في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ أن تخلصت شركة آبل من مستشعر بصمات الأصابع Touch ID وإستبداله بالكاميرا الثلاثية الأبعاد Face ID، كان البعض يتساءل عما إذا كان من الممكن لشركة آبل في يوم ما إعادة مستشعر البصمة. إذا كانت الشائعات التي وردتنا اليوم صحيحة، فقد يحدث ذلك في العام 2020، حيث قيل أن الشركة ستقوم بتضمين كل من Face ID و Touch ID في هواتف iPhone، وسيتم دمج مستشعر البصمة Touch ID أخيرًا في الشاشة.

الآن وفقا لتقريرين من مجلة Economic Daily News، فهما يدعمان تلك الإدعاءات السابقة، إلا أنه في هذه الحالة، يقولون أن مستشعرات بصمات الأصابع التي سيتم إستخدامها في هواتف iPhone القادمة في العام المقبل سيتم تصنيعها بالفعل من قبل شركة كوالكوم. كما يعلم البعض منكم على الأرجح، فقد قامت شركة كوالكوم بتطوير مستشعرات بصمات الأصابع الخاصة بها والتي يتم دمجها في الشاشة، وهي المستشعرات التي تستخدمها شركات مثل سامسونج.

تردد أن هواتف iPhone القادمة في العام المقبل ستستخدم المستشعرات المذكورة آنفًا، ولكن نسخة محسنة منها. لسنا متأكدين من نوع التحسينات التي يمكن أن نتطلع إليها، ولكن من المفترض أنها ستتخلص من بعض المشاكل التي رأيناها في المستشعرات الحالية المستخدمة من قبل شركة سامسونج في هواتفها الرائدة الحالية.

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على أي حال، من الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن يبدو أن مستشعر البصمة Touch ID قد يعود إلى هواتف الآيفون بالفعل في العام المقبل. هل هذا شيء تتطلع إليه، أو هل تعتقد أن خاصية التعرف على الوجه Face ID تُعد كافية؟