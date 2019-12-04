Xiaomi تؤكد لنا بعض المواصفات الأساسية للهاتف Redmi K30

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Redmi K30 والذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه في اليوم العاشر من شهر ديسمبر الجاري سيأتي مع المعالج Snapdragon 765G، وهو نفسه المعالج Snapdragon 765 الذي أعلنت عنه شركة كوالكوم حديثًا بإستثناء أنه حصل على تحسينات إضافية على مستوى معالج الرسوميات.

لم تكشف لنا شركة كوالكوم بعد عن مواصفات المعالج Snapdragon 765G، ولكننا نعلم بالفعل أنه سيأتي مع المودم Snapdragon X52 والذي يدعم سرعة تحميل تصل إلى 3.7 جيجابت في الثانية. وبصرف النظر عن المعالج، فقد قامت شركة Redmi كذلك بنشر صورة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo تؤكد فيها أن الهاتف Redmi K30 سيضم شاشة بحجم 6.67 إنش مع قطع عريض في الركن الأيمن العلوي من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة.

وعلاوة على ذلك، فقد أكدت لنا شركة Redmi كذلك أن الهاتف Redmi K30 سيضم واجهة خلفية مغطاة بالزجاج تضم كذلك أربع كاميرات تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 64 ميغابكسل، والكاميرا الواسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل والكاميرا المُقربة بدقة 5 ميغابكسل، والكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل.

Advertisements

ليست في حوزتنا حاليًا المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Redmi K30، ولكن أكدت لنا الشركة بالفعل أن الهاتف سيضم ثقبًا في الشاشة، ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وست كاميرات في المجموع، إثنتين في الأمام وأربعة في الخلف.