تطبيق Google Photos حصل الآن على ميزة داخلية للدردشة

فاطمة أيت طالب - دبي - تتمثل إحدى ميزات Google Photos في القدرة على مشاركة الصور عن طريق إنشاء ألبومات وإضافتها إليها. هذا الأمر يعمل على نحو جيد في الغالب، ولكن ماذا لو أردت فقط مشاركة بضع صور؟ لحسن الحظ، يبدو أن شركة جوجل قد وجدت حلاً لهذا اللغز والذي يتمثل في إطلاق ميزة رسائل داخل التطبيق.

إذا كنت تستخدم Google Photos، فسوف تحتاج إلى معرفة أن شركة جوجل قد قدمت مؤخرًا ميزة جديدة حيث يمكن للمستخدمين إرسال الرسائل لبعضهم البعض. يشبه هذا بطريقة ما كيفية إستخدام ميزة الدردشة مع بعضهم البعض ومشاركة مقاطع الفيديو مباشرة في الرسائل مع بعضهم البعض.

ووفقا لشركة جوجل، فقد صرحت بالقول : ” لقد تمكنت دائمًا من مشاركة الصور الفردية من خلال التطبيق عن طريق إنشاء ألبوم لصورة واحدة ومشاركة الرابط. لكننا سمعنا من بعضكم أن هذه العملية يمكن أن تكون أبسط، لذلك عندما تقوم الآن بمشاركة الصور أو الفيديوهات لمرة واحدة، سيكون لديك خيار إضافتها إلى محادثة خاصة ومستمرة في التطبيق. يمنحك هذا مكانًا واحدًا للعثور على اللحظات التي شاركتها مع أصدقائك وعائلتك ومواصلة المحادثة “.

Advertisements

من المتوقع أن تشق هذه الميزة طريقها إلى جميع إصدارات Google Photos، بما في ذلك iOS و Android و Web. سيتم إطلاق هذه الميزة للمستخدمين خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك، بحيث يمكنك مراقبة ذلك.