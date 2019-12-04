Galaxy Fold 2 لن يُكلف أكثر من 1000$، وسيتبنى التصميم الصدفي

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء الكورية الجنوبية The Korea Herald، سيكون الهاتف Galaxy Fold 2 القادم من شركة سامسونج أرخص بكثير من الهاتف Galaxy Fold الحالي نظرًا لعدة عوامل من بينها تغيير كبير في التصميم.

تقول مصادر مُطلعة على الأمر أن الهاتف Galaxy Fold 2 سيتبنى التصميم الصدفي مثل Motorola Razr 2019 الجديد من موتورولا. يمكن للشاشة المرنة الصغيرة الحجم والإنخفاض الإضافي في تكلفة إنتاج الشاشة القابلة للطي إلى خفض السعر النهائي إلى حوالي 1000 دولار أمريكي. وعلاوة على ذلك، كشف آخر إستطلاع للرأي أن التصميم الصدفي يعتبر التصميم المناسب أكثر للهواتف القابلة للطي.

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في الواقع، سيكلف الهاتف Galaxy Fold 2 حوالي 840 دولار أمريكي في كوريا الجنوبية، وسيكلف حوالي 1000 دولار أمريكي عندما يصل إلى الأسواق العالمية. قد نرى هذا الهاتف لأول مرة في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده أوائل العام المقبل بمدينة برشلونة الإسبانية جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف Galaxy S11 Series، ولكن سيتم إطلاقه في وقت لاحق من العام المقبل.