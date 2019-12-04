شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذي لهواوي العالمية لـ CNN: نستطيع أن نصبح رقم 1 عالميا بالاستغناء عن جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال "رين زنجفي" – الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة هواوي العالمية خلال لقائه مع قناة CNN العالمية: "بإمكاننا أن نتربع على عرش العلامات التجارية للهواتف الذكية بالعالم حتى بالاستغناء عن خدمات وتطبيقات شركة جوجل الأمريكية لكن هذا سيتطلب المزيد من الوقت لتحقيق هذا الهدف."

بينما تعد هواوي أكبر مُصنع لمعدات الاتصالات بالعالم، حيث أن هواوي كانت تتقدم بخطي سريعة لتصبح أكبر مُصنع للهواتف الذكية بالعالم هذا العام الي أن فُرضت قيود غير مبررة عليها من قبل الإدارة الأمريكية. وأضاف "رين" أن هواوي تفضل العمل مع الشركة الأمريكية إذا تم استئناف العمل بين الشركتين، لكن هواوي تعمل على خطة بديلة سيكون لها تأثير كبير على صناعة الهواتف الذكية بالعالم.

شهد عام 2019 العديد من الإنجازات التي حققتها هواوي، فوفقاً لتقرير صادر من مؤسسة البيانات الدولية IDC المختصة بدراسة العلامات التجارية للأجهزة الذكية وأدائها في الأسواق العالمية والمحلية، حققت هواوي حصة سوقية بنسبة 37.4% للأجهزة اللوحية في الصين ببيع 2.12 مليون جهاز لوحي في الصين، مما جعل هواوي تتصدر سوق الأجهزة اللوحية متفوقة على شركة أبل الأمريكية التي جاءت في المركز الثاني بحصة سوقية بلغت 33.8%.

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وعلي صعيد الهواتف الذكية، حققت هواوي نمو سنوي بنسبة 24.4% خلال أول 9 أشهر من عام 2019، حيث بلغت عائدات هواوي 610.8 مليار يوان صيني. كما بلغ هامش الربح الصافي لهواوي نسبة 8.7% خلال هذه الفترة. بينما نجحت هواوي في شحن أكثر من 200 مليون هاتف ذكي في عام 2019 وهو إنجاز جديد حققته هواوى باكراً بـ 64 يوما مقارنة بما حققته هواوى من نفس معدل الشحنات في العام الماضي.

بالإضافة الي أن هواوي نجحت في بيع 7 ملايين وحدة من سلسلة هواتفها الرائدة والمتطورة Mate 30 خلال شهرين فقط من إطلاقه، وهذا ما يمثل ارتفاع في مبيعات هواتف السلسلة بنسبة 75% مقارنة بسلسلة هواتف Mate 20. أما بالنسبة للأجهزة القابلة للارتداء، فإن هواوي شحنت أكثر من 3 ملايين وحدة من ساعاتها الذكية والمتطورة HUAWEI Watch GT 2 وHUAWEI Watch GT.

المصادر:

https://edition.cnn.com/2019/11/26/tech/huawai-smartphone-ren-zhengfei/index.html