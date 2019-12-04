شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميكروسوفت: 95% من الشركات الإيطالية جددت التقنيات ودخلت مسار التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤكد دراسة نشرتها مؤسسة ميكروسوفت مؤخرا أن 22% من مديرى الشركات الإيطالية الأكثر تطورا وإبداعا يتوقعون نسبة نمو كبيرة خلال السنوات الخمس القادمة.

ونقلت وكالة "أنسا" الإيطالية الدراسة التى أجريت على 500 موظف و110 مديرين لمؤسسات إيطالية، موضحة أن 95% من الشركات الإيطالية قد دخلت بالفعل على مسار التطوير والتحديث من بينها 54% فى المجال التكنولوجى بشكل أساسى.

وقالت الدراسة، إن من أهم التحديات التى تواجهها الشركات فى إيطاليا هو غياب الثقافة التكنولوجية المناسبة فى 50% من الحالات يليها صعوبة التغيير الثقافى الحقيقى بنسبة 35%، ويعتبر هذان العاملان الأساس الاستراتيجى لنجاح أى مشروع للتحول الرقمى.

وتعتبر الشركات الأكثر تطورا قادرة على جذب بل والاحتفاظ بالعمالة الماهرة الموهوبة، حيث أبدى 90% رغبتهم بالبقاء فى شركاتهم فى مقابل 62% من العاملين فى شركات لديها ثقافة ابتكارية اقل حتى وأن كانت تسجل رقم أعمال أكثر أهمية.