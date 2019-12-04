شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يستطيع تطبيق فيس بوك التجسس عليك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجه فيس بوك خلال الفترة الأخيرة الكثير من الأزمات المتعلقة بمخاطر خصوصية البيانات، لذلك ربما تكون قد سمعت شائعات أو قرأت تقارير تفيد بأن تطبيق فيس بوك يمكنه التجسس عليك باستخدام كاميرا هاتفك الذكى أو الميكروفون.

هل يستطيع تطبيق فيس بوك التجسس على المستخدمين؟

خلال شهر نوفمبر الماضى قام أحد مستخدمى أيفون بنشر تغريدة على تويتر بها مقطع فيديو يظهر أنه عندما يتصفح النيوزفيد فى حسابه على تطبيق فيس بوك، يجد أن كاميرا أيفون تُفتح فى أوقات غريبة، وقد قام مستخدمون آخرون بالتحقيق من الأمر ووجدوا مشكلات مماثلة، ولا يوجد سبب لحدوث ذلك، ومن المقلق للغاية الاعتقاد بأن التطبيق يتجسس على المستخدمين دون علمهم.

فى هذا السياق، أكد تقرير لصحيفة الجارديان وجود خطأ فى تطبيق فيس بوك على هواتف أيفون يسمح بوصول التطبيق إلى كاميرا الهاتف أثناء الاستخدام، لكن متحدث باسم الشركة أكد عدم تحميل أى صور أو مقاطع فيديو بسبب هذا الخطأ، مضيفاً "أنه مجرد خطأ أمنى، وليس محاولة فعلية للتجسس على المستخدمين".

وقد قدمت الشركة إصلاحًا للمشكلة بالفعل وأطلقت تحديثًا لإصدار التطبيق على آب ستور بسرعة كبيرة، والآن ليس هناك أى مشكلة فى التطبيق.

هل يستخدم فيس بوك ميكروفون أو كاميرا هاتفك للتجسس عليك؟

احتلت تلك القصة على الرغم من النفى، عناوين الأخبار حول العالم، لأن الكثير من الناس يشككون فى كيفية قيام فيس بوك بجمع معلومات عنهم، فهناك اعتقاد شائع بأن التطبيق يعمل بشكل خفى على تشغيل الكاميرا أو ميكروفون الهاتف للتجسس على المستخدمين.

ولا شك أنه شعور مرعب أن تلاحظ أنك حين تتحدث عن منتج ما، تظهر فجأة إعلاناته فى النيوزفيد على صفحتك بفيس بوك.

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إلا أنه على الرغم من خطأ الأمان المذكور أعلاه، لا يوجد دليل على أن فيس بوك يقوم بذلك بالفعل، حيث نفت الشركة بشدة ذلك فى الماضى قائلة: "إن الخوف من التجسس عليك باستخدام ميكرفون هاتفك على مدار الوقت شيء يدور برأسك أنت فقط".

والحقيقة هى أن فيس بوك لا يحتاج إلى التجسس عليك من خلال ميكروفون أو كاميرا هاتفك من أجل استهدفك بالإعلانات بدقة، لأنه يمكنه التنبؤ بسلوك الشراء الخاص بك بدقة بالغة من خلال الكميات الهائلة من المعلومات التى تنشرها عليه يوميًا.

كما يعتمد التطبيق على موقعك الجغرافى لاستهدافك بالإعلانات، فمن خلال معرفة مكان إقامتك، وأين تقضى معظم وقتك يمكن أن يتنبأ فيس بوك بالكثير حول اهتماماتك وعاداتك الشرائية. وعندما يكتشف التطبيق أنك فى موقع جديد، مثل أنك مسافر إلى مكان جديد فهذه إشارة تؤدى إلى عرض إعلانات عن العطلات أو أشياء متعلقة بالسفر.

إلى ذلك، يعتمد فيس بوك أيضًا على أداة تُسمى (فيس بوك بكسل) Facebook Pixel، وهى عبارة عن كود برمجى يقوم مشرفو المواقع باستخدامه لتتبع زوار المواقع وإعادة استهدافهم بالإعلانات، وهو مشابه لملف تعريف ارتباط المتصفح، ولكنه حصرى لفيس بوك، لهذا السبب عندما تبحث عن منتج معين على أمازون مثلًا، ثم تسجل الدخول إلى فيس بوك، فغالبًا ما تشاهد إعلانًا عن عن هذا المنتج الذى كنت تبحث عنه فقط.

كما توجد مصادر أخرى لبياناتك وهى من أصدقائك وعائلتك، حيث يفترض فيس بوك أنه إذا كان أحد الأصدقاء المقربين لك مهتمًا بمنتج ما، فهناك احتمالٌ كبيرٌ أنك مهتم به أيضًا. ويستخدم أيضًا معلومات مثل: اهتماماتك المعلنة، والصفحات التى تعجبك لإنشاء ملف تعريفى لك، وكل هذه المعلومات يمكن أن تتنبأ بعاداتك وسلوكياتك جيدًا.

كيف يمكنك منع فيس بوك من تتبعك على الإنترنت؟

• حذف حساب فيس بوك الخاص بك: هذه هى أفضل طريقة لإيقاف فيس بوك عن جمع بياناتك، ولكن يجب التأكد من حذف الحساب نهائيًا وليس فقط إيقاف تنشيطه، لأنه حتى إذا قمت بخطوة إيقاف تنشيط الحساب، فسيستمر فيس بوك فى جمع البيانات عنك.

• استخدم بعض إضافات المتصفح التى تمنع تتبع فيس بوك: يوجد إضافات لكل من كروم وفايرفوكس للحد من مقدار البيانات التى يمكن أن يجمعها عنك فيس بوك مثل: إضافة Disconnect لكروم، أو Facebook Container Extension لفايرفوكس.

• استخدم أدوات لحظر أداة فيس بوك بكسل: يوجد بعض الإضافات أيضًا التى تساعدك على منع أى موقع من تتبعك أثناء التصفح، مثل Ghostery الذى يسمح لك بتعطيل المواقع التى تتبعك على صفحات الويب.