شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيلجا وزوهار.. دمى مزودة بأجهزة استشعار ترسلها ناسا حول القمر .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأت وكالة "ناسا"، إلى حيلة ذكية، لتحديد مقدار الإشعاع الذى تطلقه الشمس فى الفضاء، حيث أعلنت ناسا، إرسال " دمى نساء إلى القمر"، بحلول عام 2020، حيث ستتضمن الدمى أجهزة استشعار زودت بها.

صحيفة " newsweek"، أكدت أن الدميتين أطلق عليهما "زوهار "، وهي دمية مزودة بسترة واقية من الإشعاع، تسمى StemRad، والدمية الأخرى من دون حماية، وتسمى "هيلجا Helga".



الدمية

الدميتان مصنوعتان من البلاستيك الذى يحاكي الأنسجة البشرية، بما فى ذلك الكثافة المختلفة بين العظام والأنسجة الرخوة وغيرها من الأجهزة، فيما تم تزويد هذه الدمى بأكثر من 5600 جهاز استشعار لكل منهما.

Advertisements

السترة مصنوعة من البولى إيثيلين عالى الكثافة وبلاستيك شائع يستخدم فى كل شيء بدءا من سترات واقية من الرصاص وحتى لعب الأطفال، هذه المادة فعالة فى منع الجزيئات المشعة.

فى الفضاء، هناك مصدران للإشعاع هما مصدر قلق لرواد الفضاء، الأشعة الكونية "البروتونات ذات الطاقة العالية والنواة الذرية التى تتحرك عبر الفضاء بالقرب من سرعة الضوء ، والإشعاع الناتج عن العواصف الشمسية النشطة.