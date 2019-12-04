شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خاتم ذكى جديد مزود ببصمة إصبع لفتح هواتف أيفون. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة الأمن السيبراني "كاسبرسكى" خاتما ذكيا يحتوي على بصمة فريدة يمكن استخدامها لإلغاء قفل الهاتف أو المصادقة على الدفع.



تصميم الخاتم

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يهدف الخاتم المصنوع باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد بواسطة مصمم سويدي إلى معالجة المشكلات التي يمكن أن تنشأ في حالة سرقة البيانات البيولوجية للفرد، فعلى عكس بصمات الأصابع الحقيقية التي لا يمكن تغييرها وبالتالي يتم اختراقها إلى الأبد، يمكن تبديل الخاتم بسهولة ببديل فريد آخر.

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الخاتم عن القرب

ولسوء الحظ، لا تخطط الشركة التي تتخذ من روسيا مقراً لها لإتاحة هذه الخواتم تجاريا، فهو مجرد فكرة، بعد أن أصبحت الأجهزة الحديثة تعتمد بشكل متزايد على أنظمة المصادقة البيولوجية، باعتبارها وسيلة لاستبدال رموز التعريف الشخصية التقليدية وكلمات المرور.



الخاتم الذكي

في حين أن مثل هذه البيانات البيومترية فريدة لكل شخص - وبالتالي قد تبدو أكثر أمانًا من كلمة المرور التي يمكن تخمينها أو سرقتها، فإن استخدام مثل هذه المعلومات يأتي مع تعقيداته الخاصة، ففي حين أنه يمكن إعادة تغيير كلمات المرور المعرضة للخطر، ويمكن استخدام أخرى مختلفة مع أنظمة مختلفة لتقليل مدى المخاطرة في حالة تعرضها، فإن بياناتنا المتعلقة بالقياسات الحيوية ثابتة وعالمية.