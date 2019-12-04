تكنولوجيا: رصد مواصفات وتصميم هاتف OPPO RENO 3 في تسريبات جديدة من TENAA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات TENAA عن مواصفات وتصميم هاتف RENO 3 المرتقب من OPPO، حيث يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، كما يضم ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل.

ويتميز هاتف Oppo Reno 3 بنتوء علوي في الشاشة، مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية، كما يأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وزوايا عرض واسعة، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

ويأتي زر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيسر من هاتف Oppo Reno 3، كما يظهر زر التشغيل في التسريبات المصورة بظلال باللون الأخضر، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بلوني الأبيض والأزرق وفقاً لتسريبات TENAA.

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وتقدم Oppo هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 9 Pie، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 3935 mAh، وتقدم Oppo خلال فعاليات المؤتمر هاتف Reno 3 Pro الذي ينطلق لاحقاً برقاقة معالج كوالكوم التي أعلن عنها مؤخراً Snapdragon 765G، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4025 mAh، ويتميز بشاشة منحنية، كما يأتي بوزن 180 جرام فقط.

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