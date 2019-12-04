الكشف عن المواصفات الكاملة للهاتف Huawei Nova 6 قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Nova 6 Series يوم غد الخميس الموافق لـ 5 ديسمبر. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على تسريب جديد يستعرض لنا المواصفات التقنية الكاملة للهاتفين Huawei Nova 6 و Huawei Nova 6 5G. ويمكنكم الإطلاع على مواصفات كلا الهاتفين أدناه :

Huawei nova 6 Huawei nova 6 5G المعالج Kirin 990 SoC Kirin 990 SoC مع المودم Balong 5000 الذاكرة العشوائية 8GB نظام التشغيل روم EMUI 10 الذي يستند على نظام Android 10 الشاشة 6.57 إنش وبدقة 2400×1080 بكسل الكاميرا الخلفية 40MP + 8MP + 8MP الكاميرا الأمامية 32MP+8MP الذاكرة الداخلية 128GB 128GB أو 256GB البطارية بطارية 4100mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W بطارية 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W الأبعاد 162.6 × 75.7 × 8.56 ملمتر 162.7 × 75.8 × 8.98 ملمتر الوزن 197 جرام 212 جرام

لا يمكننا التحقق من صحة هذه المواصفات، ولكن هذه المعلومات تأتي من مصدرين مختلفين، مما يؤدي بنا إلى الإعتقاد بأنها صادقة بالفعل. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف نعلم ذلك يوم غد الخميس.