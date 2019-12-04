صور حاسوبية جديدة تستعرض لنا كيف سيبدو الهاتف Galaxy A91 من مختلف الزوايا

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا عن الهاتف Galaxy A91 منذ شهر أغسطس الماضي. أكدت لنا شركة سامسونج بالفعل أنه سيدعم الشحن السريع بقوة 45W كما هو الحال مع +Galaxy Note 10 وسوف يتم شحنه مسبقًا مع نظام Android 10 في وقت ما في العام 2020. ومن المتوقع أيضًا أن يأتي مع المعالج Snapdragon 855 ومع بطارية بسعة 4500mAh.
أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا اليوم على تسريبات جديدة عبارة عن صور حاسوبية تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم الهاتف Galaxy A91 من مختلف الزوايا. وكما تلاحظون، فهذا الهاتف سيتبنى تصميمًا يشبه إلى حد ما تصميم الهاتف Galaxy S11، فهو الآخر سيضم أربع كاميرات في الخلف بما في ذلك كاميرا مصممة للتقريب، وثقبًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية.
وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات، فقد تردد أن الهاتف Galaxy A91 سيصل مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 855، فضلا عن أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المقربة.
في الأخير، هناك بعض التقارير التي تقول بأنه سيتم إطلاق الهاتف Galaxy A91 على الأرجح في بعض الأسواق تحت إسم Galaxy S10 Lite.
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