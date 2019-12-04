Galaxy Note 10+ 5G سيكون أول هاتف من سامسونج يأتي مسبقًا مع نظام Android 10!

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركة الإتصالات الأمريكية T-Mobile أنها أطلقت شبكات الجيل الخامس 5G الخاصة بها على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. في نفس الإعلان، ذكرت شركة T-Mobile أنها ستبدأ في بيع هاتفين يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G يوم الجمعة المقبل، وهما OnePlus 7T Pro 5G McLaren و Samsung Galaxy Note 10+ 5G.

في يوم الثلاثاء، تواصل أحد المستخدمين مع @AskDes على شبكة تويتر، والذي يدير محتوى وسائل التواصل الإجتماعي في T-Mobile. لاحظ @CDavisyo أن الموقع الرسمي لشركة T-Mobile يقول بأن الهاتف Galaxy Note 10+ 5G سيأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10، وحصل على تأكيد بأن ذلك ما سيحدث بالفعل وليس خطأ.

بخلاف Galaxy Note 10 5G، والذي يدعم فقط ترددات mmWave 5G، فالهاتف Galaxy Note 10+ 5G يدعم فقط ترددات 5G التي تقل عن 6GHz. ستصل الهواتف الرائدة لشركة سامسونج في العام المقبل مع المعالج Snapdragon 865 الذي أعلنت عنه شركة كوالكوم حديثًا، وهو المعالج الذي سيكون قادرًا على دعم كل من Sub-6GHz و mmWave 5G.