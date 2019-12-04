شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق روبوت للرد على الأسئلة المتعلقة بمشاكل الشبكة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق فيس بوك دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الموظفين على الرد على الأسئلة المتعلقة بالمشاكل التى تعرض لها الموقع خلال الآونة الأخيرة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تطرح الأداة، المسماة "Liam Bot" على الموظفين مجموعة من الأسئلة الصعبة وغير المريحة حول العديد من الخلافات على فيس بوك باستخدام سلسلة من النقاط.

يقال إن الإجابات قد كتبها فريق العلاقات العامة في فيس بوك مع مجموعة من تصريحات الفريق التنفيذي حول أمور مثل حرية التعبير والتدخل في الانتخابات وغير ذلك.

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تم نشر الأنباء عن إطلاق فيس بوك لهذه الدردشة لأول مرة بواسطة New York Times (NYT) ، والتي لاحظت أن فيس بوك بدأ اختبار Liam Bot خلال فصل الربيع، لتصبح متاحة مباشرًا في الوقت المناسب لعيد الشكر، ولاحظت صحيفة نيويورك تايمز أنه عند طرح سؤال، يتعلق على سبيل المثال بخطاب الكراهية على الموقع، فإن دردشة الذكاء الاصطناعى سيوجه الموظف بالإجابة بنقاط معينة.

كما ستوفر الأداة روابط من مدونة فيس بوك وغيرها من الوثائق ذات الصلة التي تركز على هذه المسألة.

وقال متحدث باسم فيس بوك لصحيفة نيويورك تايمز: "موظفونا يطلبون بانتظام المعلومات لاستخدامها مع الأصدقاء والعائلة في الموضوعات التي كانت محل اهتمام الأخبار، وخاصة في أيام العطلات، ووضعنا هذا في دردشة chatbot، وبدأنا في اختبارها هذا الربيع."