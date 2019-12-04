شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تخصص 30 مليون دولار لإطلاق موسوعة خاصة بها على غرار ويكيبيديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم روسيا إطلاق موسوعة خاصة بها على غرار ويكيبيديا لتحل محل الأخيرة، وتكون الدولة مسئولة عن إدارتها بنفسها للإشراف على منع وصول المعلومات المضللة إليها بحسب ما ذكره مسئولين رسميين.

وذكرت وكالة رويترز أن هذه الخطوة تأتى بعد انتقادات الرئيس فلاديمير بوتين لويكيبيديا التى اعتبرها غير قابلة للاعتماد عليها ويجب استبدالها، فيما ذكر البيان الحكومى الرسمى أن هذه الخطوة ستؤمن للمستخدمين معلومات موثوقة ومحدثة باستمرار بناءً على مصادر علمية مؤكدة.

وسبق أن قدم الرئيس بوتين الشهر الماضى خطة لاستبدال موسوعة ويكيبيديا بنسخة رقمية من موسوعة روسيا العظمى Great Russian Encyclopaedia وهى البديل الأحدث لموسوعة الاتحاد السوفيتى الرئيسية.

Advertisements

وقد خصصت روسيا 30 مليون دولار لمشروع الموسوعة الجديدة وتخطط لإنشاء جهة حكومية رسمية للإشراف على محتواها، فيما أقرت الحكومة مؤخرا قانون الانترنت السيادى فى روسيا والذى يتيح للحكومة فصل الانترنت فى البلاد عن الشبكة العالمية.