شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغوة سامة تجتاح أحد أشهر شواطئ الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غطت رغوة ضخمة أحد أشهر الشواطئ فى الهند، فيما حذر العلماء من أنها سامة، ومع ذلك لم يمنع الخبر السياح من الغوص داخل الزبد الأبيض، وفقا لوكالة فرانس برس.

ويعد ساحل الشاطئ "مارينا بيتش" فى تشيناى، عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية، أحد أكبر الشواطئ الحضرية فى الهند، ويشهد عشرات الآلاف من الزوار يوميا.

وتعد هذه الرغوة أيضا ضيفا مداوما على الشاطئ، حيث إنها تظهر كل عام عندما تزيل الأمطار الموسمية التلوث فى البحر.

ومن المحتمل أن تكون الرغوة ناتجة عن مزيج من بقايا منظفات الغسيل ونفايات أخرى، مخفوقة بالزبد بواسطة الرياح والأمواج.

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وصرح برافاكار ميشرا، العالم فى المركز القومى للبحوث الساحلية فى تشيناى، لوكالة فرانس برس، أن 40% فقط من مياه الصرف الصحى فى تشيناى تتم معالجتها، بينما يذهب ما تبقى من مياه الصرف الصحى الناتجة عن أكثر من 7 ملايين شخص من سكان المدينة، مباشرة للبحر.

ويمكن لهذه الرغوة التسبب فى تهيج الجلد وأضرار أخرى، وتم تحذير الصيادين بالبقاء خارج الماء، حيث صرح أحدهم لوكالة الأنباء الفرنسية بأن قيمة الأسماك انخفضت إلى العدم، نظرا لأن السكان المحليين يشككون بأنها ملوثة بسبب هذه الظاهرة، خاصة وأنه فى عامى 2016 و2017، تسبب هذا التلوث السام فى نفوق جماعى للأسماك على الساحل بالقرب من تشيناى.