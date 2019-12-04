كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| عالمة محيطات تبتكر خوارزمية لإزالة الماء من الصور الملتقطة تحت الماء

قد يبدو الأمر مخالفا للمنطق لكن مهندسة الميكانيكة وعالمة الأحياء البحرية ديريا أكيناك استطاعت بعد ثلاث سنوات ونصف من العمل المتواصل ابتكار صيغة برمجية تمكنها من استعادة الألوان المفقودة تحت مياه البحار والمحيطات بدقة عالية جدا و”حقيقية فيزيائيا”.

تعمل ديريا في معهد هاربور برانش لعلوم المحيطات في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي بالأساس مهندسة في علوم طيران الفضاء، لكن شغفها بالمحيطات دفعها لتصبح متخصصة بالتصوير الفوتوغرافي تحت الماء، وهو ما أصبح حرفتها في السنوات العشر الأخيرة.

بحر بلا ماء

تقول ديريا إن خوارزميتها والتي أطلقت عليها اسم “سي – ثرو Sea-Thru” (وهو تلاعب لفظي بعبارة شفاف وبحر”، هي مجموعة من المعادلات المتخصصة في تعديل الألوان الموجودة تحت سطح البحر بطريقة تراعي بشكل رئيسي استطارة الضوء: أي الطريقة التي يتناثر فيها خلال عبوره طبقات المياه وانعكاسه على السطح الموجودة في الأسفل، وتأخذ الخوارزمية بعين الاعتبار أيضا المكان والزمان التي تلتقط فيهما الصور، بحسب يورو نيوز.