تكنولوجيا: كوالكوم تعلن عن رقاقتي Snapdragon 865 وSnapdragon 765 بميزة دعم تقنية 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة كوالكوم مؤخراً عن إصداراتها الجديدة من رقاقات معالج Snapdragon 865 وSnapdragon 765 وأيضاً Snapdragon 765G.

كشفت شركة كوالكوم خلال فعاليات “Snapdragon Tech Summit” عن أحدث منصات Snapdragon، التي صممت لدعم تقنية 5G وأيضاً تقنية الذكاء الإصطناعي.

عقدت عملاق تصنيع رقاقات المعالج كوالكوم مؤتمر “Snapdragon Tech Summit” في هاواي مؤخراً، حيث إستعرضت الشركة أحدث تقنية في رقاقات المعالج التي تدعم الإتصال بشبكات 5G.

وينطلق إصدار الشركة الأول في رقاقة Snapdragon 865 التي تستهدف الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية، والتي تأتي بعد الإصدار الحالي من رقاقة معالج Snapdragon 855 التي دعمت إصدارات هذا العام من الهواتف الذكية المميزة.

وتضم رقاقة معالج Snapdragon 865 شريحة مودم Snapdragon X55 5G مع نظام Modem-RF، التي تعد أحدث منصات 5G في العالم وأكثرها تطوراً.

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كما كشفت كوالكوم عن رقاقتي معالج Snapdragon 765 وSnapdragon 765G، حيث تنضم هذه الإصدارات إلى سلسلة معالجات كوالكوم المتوسطة Snapdragon 700، حيث تدعم أعلى الإصدارات المتوسطة بآداء أعلى وسعر جيد.

ولقد أكدت كوالكوم على أن كلاً من رقاقتي Snapdragon 765 وSnapdragon 765G ستدعم الإتصال بشبكات 5G، مع معالجة متقدمة لتقنية الذكاء الإصطناعي، وتحسينات جديدة لدعم الألعاب.

يذكر أن كوالكوم لن تقدم تفاصيل دقيقة حول الإصدارات الجديدة من رقاقات المعالج، إلا أن التوقعات تشير إلى خطط كوالكوم للكشف عن تفاصيل جديد خلال حدث “Snapdragon Tech Summit”، من جانب أخر يعد هاتف Galaxy S11 أول الإصدارات المميزة التي تأتي بمعالج Snapdragon 865 في الفترة ما بين شهري مارس إلى أبريل من العام المقبل.

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