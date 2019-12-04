كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت شركة HMD Global خلال فعاليات Snapdragon Tech Summit تفاصيل أكثر حول هاتف Nokia 5G القادم، أول إصدار للشركة بميزة دعم شبكات 5G.
أشارت HMD منذ بضعة أيام إلى خططها للكشف عن تفاصيل جديدة حول إصدارها الأول من هواتف 5G خلال حدث كوالوم، وبالفعل قدم Juho Sarvikas الرئيس التنفيذي لشركة HMD تفاصيل جديدة حول هاتف Nokia 5G الذي لن يأتي في فئة الإصدارات المميزة من هواتف 5G.
ولقد أكد Juho Sarvikas على أن هاتف Nokia 5G سيأتي خلال العام المقبل، حيث يضم هذا الإصدار رقاقة معالج كوالكوم المتوسطة Snapdragon 765 التي كشف عنها خلال فعاليات Snapdragon Tech Summit.
كما إستعرضت Juho Sarvikas بعض المواصفات التي يأتي بها هاتف Nokia 5G، حيث تقدم HMD هذا الإصدار بشاشة PureDisplay، مع تقنية ZEISS، كما يدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة UHD 4K، ويأتي الهاتف أيضاً بميزة التجوال الدولي بتقنية 5G.
ومن المقرر وفقاً لتصريحات Sarvikas أن يتميز هاتف Nokia 5G بتصميم يأتي بإطارات نحيفة في الشاشة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف خلال فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي الذي يقام في برشلونة خلال الربع الأول من 2020.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: HMD تكشف عن تفاصيل جديدة حول هاتف Nokia 5G المرتقب إطلاقه في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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