Oppo و Motorola و Xiaomi و Realme تؤكد عزمها إطلاق هواتف مزودة بالمعالج SD865 الجديد

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة كوالكوم عن المعالج Snapdragon 865 خلال مؤتمرها السنوي Snapdragon Tech Summit بجزيرة هاواي، وسابقت كبرى الشركات المصنعة للهواتف الذكية للإعلان عن أنها ستقوم بإطلاق هواتف رائدة جديدة مزودة بهذا المعالج. قال كبار المسؤولين التنفيذيين في Verizon و Motorola و Oppo و Xiaomi أنه ينبغي لنا أن نتوقع رؤية هواتف رائدة جديدة من كل شركة قريبًا جدًا.

وفي الوقت نفسه، تعهد كبير المسؤولين عن المنتجات في شركة HMD Global Oy، السيد Juho Sarvikas بالولاء للمنتجات الجديدة من شركة كوالكوم، ولكن من دون ذكر المعالج Snapdragon 865، فهو ذكر فقط المعالج Snapdragon 765 وقدرات 5G الخاصة به.

حتى لو لم يكن بعض المدراء التنفيذيين في هاواي، فهذا لا يعني أن فرق التواصل الاجتماعي في الشركات كانوا نائمين. نشر قسم الألعاب في Nubia منشور جديد على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo يخبرنا فيه بأنه ينبغي علينا أن نتوقع رؤية هاتفًا ذكيًا جديدًا في العائلة يستخدم المعالج Snapdragon 865. وقد أصدرت كل من Meizu و Realme إعلانات مشابهة، وكلتاهما تتدعيان أنه يتوجب علينا أن نرى هذه الهواتف على الأرجح في الربع الأول من العام المقبل.