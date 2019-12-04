اشترى ساعة آبل فأرسلوا إليه ما لم يتوقعه!

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تخيل أنك انتظرت عاما كاملا كي تشتري جهازا إلكترونيا أردته بشدة، ثم يصلك شيء لا علاقة له بالإلكترونيات بتاتا.
"لقد كان هذا قبل الكريسماس، وكنت أريد واحدة (ساعة آبل) منذ زمن طويل، انتظرت الجمعة السوداء خصيصا، وكانت خطوة محسوبة من قبلي، وقد تسلمته (الطرد) في مقر عملي، نزلت إلى الاستقبال لتسلمه"، يضيف براون.
"عندما فتحته أمام موظفي الاستقبال ضجوا بالضحك. لقد كانوا في حالة من الهيستيريا الكاملة. بينما كنت أستشيط غضبا، وكنت أحاول إخفاء حالتي هذه أمامهم. لقد كنت منزعجا"، يضيف براون.
وأخبر براون شبكة SWNS البريطانية، أنه اعتبر هذا خطأ كبيرا من قبل أمازون، لم يكن يستطيع تصديقه.
ورغم اعتراف أمازون لبراون بأن الطلب الذي تسلمه كان بالخطأ، كان البريطاني على موعد مع سماع خبر آخر سيء، وهو عدم وجود لون وتصميم الساعة التي طلبها بعد نفادها خلال الوقت الذي تم فيه اكتشاف الخطأ.
وأضاف براون "حاولت طلبها للمرة الثانية، لكنها نفدت، لقد أزعجني هذا بشدة. لم يكن هذا جيدا كفاية، وذهبت كل خططي لشراء الساعة أدراج الرياح."
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.