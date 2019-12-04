شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات بحدوث مجاعة قاتلة على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف فريق علماء دولى أن التغيرات المناخية ستؤدى إلى انخفاض حاد بالمنتجات الزراعية والبحرية فى جميع أنحاء العالم، ما يسبب مجاعة شاملة على وجه الأرض.

وأفاد موقع Phys.orgأنه بما أن علماء المناخ يعترفون بعدم إمكانية تخفيض انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون إلى الجو خلال المستقبل القريب، وقد نتجاوز بالفعل نقطة اللاعودة، وأن هدف الدراسات والبحوث التى تجرى حاليا هو التنبؤ بالأوضاع خلال القرن الحالى، فقد صمم الباحثون نموذجا نظريا للتنبؤ بحالة مصدرين مهمين للمواد الغذائية: الزراعة والأسماك.

وقد أخذ الباحثون فى الاعتبار المناطق الزراعية ومناطق صيد الأسماك وأيضا التأثيرات التى يمكن أن تسببها التغيرات المناخية فى هذه المناطق، فمثلا سيكون لارتفاع درجات الحرارة عواقب وخيمة خاصة فى المنطقة الاستوائية، فيما سيخلق المناخ ظروفا ملائمة للزراعة فى نصف الكرة الأرضية الشمالى (روسيا وكندا مثلا).

وفى أسوأ السيناريوهات سيعيش 90% من سكان الأرض فى المناطق التى سينخفض فيها إنتاج المواد الغذائية إلى أدنى مستوى بنهاية القرن الحالى. وسيكون الانخفاض فى القطاع الزراعى بنسبة 25% وفى قطاع الأسماك 60%، وستكون البلدان الفقيرة أكثر تأثرا بظاهرة الاحتباس الحرارى.