موزيلا تزيل امتدادات أمنية من Avast و AVG تتجسس على المستخدمين

أزالت مؤسسة موزيلا اليوم الثلاثاء امتدادات خاصة بمتصفح الويب التابع لها فايرفوكس، وهي الامتدادات التي تطورها شركة أمن المعلومات (أفاست) Avast، وشركة (أي في جي) AVG التابعة لها، وذلك بعد أن ثبت أن الامتدادات تتجسس على المستخدمين.

ووُجد أن 4 امتدادات: Avast Online Security، و AVG Online Security، و Avast SafePrice، و AVG SafePrice تجمع بيانات المستخدمين، وسجلات التصفح، بالإضافة إلى بيانات أخرى لا يُفترض بها أن تجمعها.

ويُستخدم الامتدادان الأولان في عرض تحذيرات عند زيارة مواقع ويب مشبوهة، أو ضارة، في حين يُستخدم الامتدادان الآخران للتسوق عبر الإنترنت، وهي تعرض مقارنات الأسعار، والصفقات، وقسائم الشراء المتاحة.

وأزالت موزيلا الامتدادات الأربعة من متصفح فايرفوكس بعد حصولها على تقرير من (ولاديمير بالانت) – مبتكر امتداد منع الإعلانات الشهيرة (أد بلوك بلس) AdBlock Plus – الذي حلل امتدادي Avast Online Security، و AVG Online Security أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ووجد أن الامتدادين يجمعان بيانات أكثر مما يحتاجانه للعمل، بما في ذلك السجل المفصل للتصفح، وهي ممارسة تمنعها موزيلا، وجوجل.

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وكان بالانت قد نشر تقريره الخاص بامتدادي Avast Online Security، وAVG Online Security في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ولكنه اليوم نشر تقريرًا آخر قال فيه: إنه وجد السلوك ذاته من قبل امتدادي Avast SafePrice، و AVG SafePrice.

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ونظرًا لأن تقريره الأول لم يحصل على التأثير الذي كان يأمل فيه، ولم تستجب موزيلا في إزالة الامتدادات من تلقاء نفسها، فقد قال بالانت: إنه أبلغ مطوري موزيلا بما وصل إليه أيضًا أمس، وبالفعل أزالت المؤسسة الامتدادات الأربعة في غضون 24 ساعة.

ووفقًا لبالانت، فإن الامتدادات الأربعة متاحة أيضًا على متصفح كروم من جوجل، وبعد الإبلاغ عنها، يُتوقع أن تزيلها جوجل من متجر امتدادات كروم.