شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير أمنى يحذر: الساعات الذكية تهدد خصوصية الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الخبير التقنى الألمانى مايك مورجنشتيرن، من أن الساعات الذكية المخصصة للأطفال قد تهدد خصوصية البيانات.

وأوضح مورجنشتيرن، أنه على الرغم من أن هذه النوعية من الساعات تقدم بعض المزايا مثل تحديد مكان الطفل للوالدين عن طريق تتبع GPS مثلا، إلا أن استخدام مثل هذه الساعات قد يمثل بوابة للقراصنة لاستغلال بيانات الطفل بشكل سيئ.

وأضاف مورجنشتيرن، أن هذه الساعات تعود فى الغالب لشركات ناشئة وغير معروفة، لا تهتم فى الغالب بالخصوصية بخلاف ما يحدث لدى الشركات الكبرى، وهو ما يساعد على سهولة وصول القراصنة لمعلومات حساسة عن الطفل مثل الاسم والصور والعنوان والموقع الحالى للطفل والاتصال به، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

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وينصح الخبير الوالدين عند شراء مثل هذه الساعات، مراجعة شروط الاستخدام وبيانات الخصوصية.