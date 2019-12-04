شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى جماعية ضد تيك توك بتهمة جمع بيانات المستخدمين سرا ونقلها للصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه تطبيق تيك توك دعوى قضائية جماعية تتهمه بجمع بيانات المستخدمين بالولايات المتحدة سرا ونقلها إلى الصين، إذ يتحدى هذا الادعاء - الذي رفعته طالبة جامعية في كاليفورنيا - تأكيد الشركة المالكة للتطبيق ByteDance Ltd بأنها لا تخزن بيانات المستخدمين.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تضيف الدعوى مشكلة جديدة إلى قائمة مشاكل تيك توك القانونية في الولايات المتحدة، إذ تواجه ByteDance - التي يقع مقرها الرئيسي في بكين - بالفعل تحقيقًا من قبل للأمن القومي بسبب المخاوف بشأن تخزين البيانات والرقابة المحتملة.

تم رفع الدعوى الجديدة في محكمة المقاطعة الأمريكية في المقاطعة الشمالية بكاليفورنيا في 27 نوفمبر 2019، إذ تزعم أن تيك توك قد جمع كميات هائلة من بيانات المستخدم الخاصة والشخصية بشكل خفي ونقلتها إلى خوادم في الصين.

وفقًا للتقرير، قامت المدعية "ميستى هونج"، وهى طالبة جامعية تقيم في بالو ألتو يكاليفورنيا بتنزيل تطبيق تيك توك في مارس أو أبريل من هذا العام، لكنها لم تنشئ حسابًا، على الرغم من هذا ، تزعم الدعوى، أنها اكتشفت بعد عدة أشهر أن تيك توك أنشأ حسابًا لها دون علمها.

يزعم الملف أيضًا أن تيك توك أنشأ ملفًا من المعلومات الخاصة حول هونج، بما في ذلك المعلومات البيومترية المستخرجة من عدد قليل من مقاطع الفيديو التي أنشأتها ولكنها لم تنشرها أبدًا.

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وفقًا للدعوى القضائية، نقلت تيك توك بيانات المستخدم إلى خادمين في الصين هما bugly.qq.com و umeng.com - اعتبارًا من أبريل 2019، بما في ذلك معلومات حول أجهزة المستخدم وجهات الاتصال وأي مواقع ويب قام المستخدمون بزيارتها.

وتُزعم أيضًا أن تيك توك يستفيد من الحصاد الخفي لبيانات المستخدم الخاص لتوليد "إيرادات وأهداف إعلانية ضخمة مستهدفة".

تتهم هونج فى هذه الدعوى - التي رفعت نيابة عن سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم 110 ملايين شخص الذين قاموا بتنزيل التطبيق - تيك توك بانتهاك قانون الاحتيال على الكمبيوتر الفيدرالي، وحق دستور كاليفورنيا في الخصوصية وغيرها من القوانين إلى جانب هذه.