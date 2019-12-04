تكنولوجيا: Oppo تعقد مؤتمر في 10 من ديسمبر لإستعراض رؤية الشركة لتقنية 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Oppo يوم 10 من ديسمبر لعقد مؤتمرها القادم الذي تستعرض فيه رؤية الشركة المستقبلية لتقنية 5G، ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر من Shenzhen في الصين.
تستعرض شركة Oppo خلال الحدث القادم أحدث المنتجات المطورة من الشركة لتقنية 5G، وأحدث ما توصلت إليه الأبحاث في تطوير تقنية 5G، مع تقنية الذكاء الإصطناعي، والخدمات السحابية، والبيانات.
وينطلق الحدث القادم من الشركة بعنوان “Oppo INNO DAY”، حيث تستضيف في هذا الحدث خبراء الصناعة في المجالات المختلفة، لإستكشاف مستقبل الأجهزة الذكية.
كما يسلط هذا الحدث الضوء بشكل خاص على تكامل تقنية 5G مع تقنية الذكاء الإصطناعي، وأيضاً الواقع المعزز، إلى جانب الخدمات السحابية والأجهزة الذكية التي تعتمد على الإتصال بالإنترنت.
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