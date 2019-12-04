شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالأرقام.. هل نجحت المطالبات العالمية فى حل أزمة تغير المناخ خلال 25 عاما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى دول العالم لحل مشكلة المناخ، الأمر الذى أصبح أكثر إلحاحا فى الفترة الأخيرة، وبدأ الحديث عن معالجة مشكلة التغير المناخي، مع معاناة الأرض من مئات الكوارث المناخية القاسية خاصة كارثة ذوبان الجليد.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، عُقد أول مؤتمر دبلوماسي للأمم المتحدة لمعالجة تغير المناخ في ريو دي جانيرو عام 1992، وهذا ما حدث فى الأرض منذ هذا التاريخ:

- ارتفع مستوى ثاني أكسيد الكربون في الهواء من حوالي 358 جزءًا في المليون إلى حوالي 412، وفقًا للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوى، وهذا هو ارتفاع بنسبة 15 ٪ في 27 عاما.

- قفزت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة للحرارة من الوقود الأحفوري والصناعة من 6.06 مليار طن متري من الكربون في عام 1992 إلى 9.87 مليار طن متري في عام 2017 ، وفقًا لمشروع جلوبال كربون، وهذه زيادة 63 ٪ في 25 سنة.

- ارتفع متوسط درجة الحرارة في العالم بأكثر من درجة فهرنهايت (0.57 درجة مئوية) في 27 عامًا، وفقًا لوكالة نوا.

- منذ الأول من يناير 1993 ، حدثت 212 كارثة مناخية كلفت الولايات المتحدة ما لا يقل عن مليار دولار لكل منها، وفي المجموع، كلفوا 1.45 تريليون دولار وقتلوا أكثر من 10،000 شخص، وفقا لوكالة نوا.

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- تضاعف مؤشر الحدود القصوى للمناخ في الولايات المتحدة من عام 1992 إلى عام 2018، وفقًا لوكالة نوا، حيث يأخذ المؤشر في الاعتبار درجات الحرارة البعيدة عن المعتاد والجفاف ونوبات الجفاف بشكل عام والأمطار الغزيرة غير الطبيعية.

- تضاعف عدد الفدادين التي أحرقتها حرائق الغابات في الولايات المتحدة بأكثر من الضعف من متوسط خمس سنوات بلغ 3.3 مليون فدان في عام 1992 إلى 7.6 مليون فدان في عام 2018.

- تقلص المتوسط السنوي للجليد البحري في القطب الشمالي من 4.7 مليون ميل مربع (12.1 مليون كيلومتر مربع) في عام 1992 إلى 3.9 مليون ميل مربع (10.1 مليون كيلومتر مربع) في عام 2019 ، طبقًا للمركز الوطني لبيانات الجليد، وهذا انخفاض بنسبة 17 ٪.

- فقد الغطاء الجليدي في جرينلاند 5.2 تريليون طن (4.7 تريليون طن متري) من الجليد في الفترة من 1993 إلى 2018، وفقًا لدراسة أجريت في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.

- فقدت الطبقة الجليدية في أنتاركتيكا 3 تريليونات طن (2.7 تريليون طن متري) من الجليد في الفترة من 1992 إلى 2017، وفقًا لدراسة في مجلة Nature.

- ارتفع مستوى سطح البحر العالمي بمتوسط 2.9 ملليمتر في العام منذ عام 1992، وهذا ما مجموعه 78.3 ملليمتر، أو 3.1 بوصة ، وفقا لنوا.