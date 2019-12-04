شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عرض جهاز أبل ماكنتوش الأصلى للبيع بالمزاد بسعر 155 ألف استرلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط تقرير لموقع "ديلى ميل" البريطانى الضوء على عرض واحد من اثنين فقط من النماذج الأولية الباقية من كمبيوتر Apple Macintosh الأصلى للبيع بالمزاد هذا الأسبوع، بسعر يصل إلى 155 ألف جنيه إسترلينى.

ويضم النموذج الأولى، الذى تم تصنيعه عام 1983، على محرك أقراص "Twiggy" مقاس 5.25 بوصة.

وبدأ تشغيل Macintosh كمشروع شخصى للمخترع Jef Raskin قبل الاستحواذ عليه بواسطة مؤسس شركة أبل الراحل "ستيف جوبز"، وكانت الخطة الأصلية تتمثل فى استخدام محرك أقراص مقاس 5.25 بوصة لتوسيع قدرة الأقراص المرنة القياسية بشكل كبير، ولكنها أثبتت عدم موثوقيتها، لذلك تم اختيار محرك 3.5 بوصة، الذى كان أكثر قوة وصغير بما يكفى ليتم وضعه فى جيب القميص، وتم اختياره للإنتاج وقتها.

أفادت التقارير أن جوبز قد دمير جميع النماذج "Twiggy" الحالية بعد إطلاق جهاز ماك بعد عام، ولكن من المعروف أن اثنين منهما لا يزالان موجودين.

كان النموذج الأولى الذى سيتم عرضه بالمزاد هذا الأسبوع فى حوزة مدير تنفيذى سابق لشركة برمجيات طورت تطبيق MacWrite المبكر لمعالجة الكلمات فى الثمانينيات.

Advertisements