شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح أربعة هواتف أيفون 5G العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة أبل قد تطلق مجموعة من أربعة هواتف أيفون 5G العام المقبل، إذ قال المحللون فى JPMorgan إنه من المحتمل أن تعلن الشركة عن الهواتف الجديدة فى نهاية عام 2020، على الرغم من أن أبل لم تؤكد هذه الادعاءات.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، إذ صحت هذه التخمينات الخاصة بتاريخ الكشف عن الهواتف الجديدة، فسيجعل هذا الأمر أبل متأخرة بعض الشىء عن منافسيها الذين أصدروا بالفعل هواتف 5G.

وظهرت مجموعة متنوعة من الشائعات حول المواصفات والأحجام الخاصة بهواتف أبل الجديدة، حيث تزعم بعض التقارير أن الإنترنت فائق السرعة 5G سيكون متاحًا على نسخ هواتف أيفون بحجم 5.4 بوصة و 6.7 بوصة.

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جدير بالذكر أن 5G أصبح أحد المزايا التى تشغل شركات التكنولوجيا، إذ تم تصميم عدد من الهواتف التى تتوافق مع ههذ التقنية طوال عام 2019 ولاقى اهتمام مجموعة متنوعة من شركات الهواتف الذكية.