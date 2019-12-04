شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحدث تطبيقها الخاص بالمكفوفين بـ5 لغات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحديث تطبيقها المخصص للمكفوفين Seeing AI بالمزيد من اللغات، إذ كان التطبيق مفيدًا فى وصف النص والأشياء للمكفوفين، ولكن كانت هناك مشكلة رئيسية وهو توفره باللغة الإنجليزية فقط، مما صعب استخدامه على الكثيرين.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، حدثت مايكروسوفت التطبيق الذى يعمل بنظام iOS مع دعم للغة الهولندية والفرنسية والألمانية واليابانية والإسبانية، مما يتيح لعدد أكبر من الأشخاص قراءة العلامات وتفسير تعبيرات وجه شخص ما والتنقل بالعالم باستخدام الإشارات المنطوقة بلغاتهم الأم.

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ويساعد Seeing AI المكفوفين والأشخاص ذوى الرؤية المحدودة على قراءة النص المطبوع والعملات ووصف الأشياء المادية وعلامات المنتجات والألوان وغير ذلك الكثير.

وأعرب ساكب شيخ، الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت عن سعادته لمعرفة كيف يستخدم المكفوفين تطبيق Seeing AI على نظام iOS، إذ طور التطبيق لمساعدته فى التنقل حول العالم دون أى مساعدة خارجية.