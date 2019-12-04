شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تنحية مؤسسى جوجل ورئاسة الشركة الأم ألفابت يتولاها ساندر بيتشاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيحل ساندر بيتشاى المدير التنفيذى لشركة جوجل، محل لارى بيدج كمدير تنفيذى للشركة الأم ألفابت، مما يزيد من تقليص دور بيدج وسيرجى برين فى الشركة التى أسساها منذ 21 عاما.

وكتب بيدج وبرين في تدوينة، الثلاثاء، "في حين أنه من دواعي فخرنا البالغ أننا شاركنا بقوة في إدارة الشركة بشكل يومي لفترة طويلة جدا، فإننا نرى أن الوقت حان لأن نلعب دور الأبوين الفخورين اللذين يقدمان النصح والود لكن دون أن نأخذ على عاتقنا المتاعب اليومية".

ويتشارك بيدج وبرين وبيتشاي الرؤية التي تؤكد على أهمية تطوير برامج الذكاء الاصطناعي لجعل عملية البحث على الشبكة وغيرها من العمليات أكثر سرعة، في حين كثّف بيتشاي من الجهود لجعل مثل هذه التكنولوجيا متاحة على مستوى العالم.

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لكن هذه الرؤية تخضع لتمحيص غير مسبوق، وتطالب حكومات في أنحاء العالم الشركة بضمانات أفضل وبضرائب أعلى.

وقال مستثمرون إن إجراء تعديلات في الإدارة يمكن أن يساعد ألفابت على التعامل على نحو أفضل مع التحديات وعلى التركيز على تنمية الأرباح.

وتملك ألفابت أكثر من 12 شركة منها شركة وايمو لتكنولوجيا السيارات المتحركة بلا قائد وشركة فيريلي لبرامج الرعاية الصحية، وقد ظهرت في عام 2015 كجزء من خطة لإعادة هيكلة جوجل.

وقالت ألفابت إن بيدح وبرين سيظلان مديرين بالشركة لكنهما سيتخليان عن منصب المدير التنفيذي والرئيس. وأضافت أن منصب الرئيس سيظل شاغرا وأن التغييرات الأخيرة خضعت لمناقشات مطولة.