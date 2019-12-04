شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء: تطبيق "Tinder" مضيعة للوقت إذا كنت تبحث عن الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق المواعدة Tinder للعثور على حب طويل الأمد لن ينجحوا فى النهاية، حيث ادعى العلماء أن تطبيق المواعدة يعد "مضيعة للوقت" لمعظم الناس.

وبحسب موقع metro البريطانى، فقال "تروند فيجو جروندفدت" من قسم علم النفس فى الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا: "بالنسبة للأشخاص الذين لا يتخلون ليلة واحدة عن استخدام Tinder، فإن التطبيق لا يقدم الكثير من الفرص للحصول على شريك"، واضاف أنه إذا كنت تفشل خارج Tinder، فلن يكون لديك الكثير لتربحه من استخدام Tinder".

واستكمل “بالنسبة للأشخاص الذين لديهم بالفعل علاقات خارج Tinder، فإن استخدام Tinder يوفر زيادة محدودة فقط فى فرص المواعدة"، فيما وجدت الدراسة أن نحو 20٪ من المستخدمين فقط نجحوا عبر التطبيق، وهو ما يعنى أن ثمانية من بين كل عشرة من مستخدمى Tinder لم يتمكنوا من الحصول على شريك باستخدام التطبيق.

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