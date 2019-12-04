شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على خطط اليابان لإعادة مسبارها من كويكب "ريوجو" إلى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أعضاء فريق بعثة مسبار اليابان إلى كويكب ريوجو، أن اختبارًا حديثًا للمحرك الأيونى الذى يعمل على تشغيل مركبة الفضاء Hayabusa2 اليابانية سار بشكل جيد لتشغيل المعدات اللازمة بالكامل، من أجل عودة المركبة إلى الأرض بعد جمعها للعينات من الكويكب.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، ستبدأ عملية تشغيل لمحرك الأيون من أجل رحلة العودة إلى الأرض، بعد أن كان المسبار يدرس ريوجو عن قرب منذ يونيو عام 2018، خلال فترة وجوده فى الكويكب، وأسقط Hayabusa2 عدة مستكشفين أصغر على سطح ريوجو وجمع عينات متعددة، والتى سيتم إرجاعها إلى الأرض فى ديسمبر 2020.

وتعمل وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) حاليًا مع الحكومة الأسترالية لدعم استعادة كبسولة Hayabusa2 فى أواخر عام 2020 فى منطقة Woomera، الواقعة فى الصحراء النائية لجنوب أستراليا.