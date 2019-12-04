شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن قائمة أفضل تطبيقات iOS لعام 2019 .. اعرف ايه هي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل عن التطبيقات المختلفة التى حققت شعبية كبيرة خلال 2019، والتى تمكنت من تحقيق أعلى تقييم من المستخدمين، أو التي سجلت عدد أكبر في مرات التحميل على منصة iOS، كما كشفت أبل عن قائمة التطبيقات التي سجلت أعلى عدد مرات تحميل للعام 2019، والتى لا تختلف كثير عن قائمة العام الماضي. وفيما يلي نعرض أفضل التطبيقات لعام 2019: وفيما يلي نعرض أفضل التطبيقات لعام 2019: -تطبيق يوتيوب - تطبيق انستجرام - تطبيق سناب شات - تطبيق TikTok - تطبيق ماسنجر - تطبيق جي ميل - تطبيق Netflix - تطبيق فيس بوك - تطبيق خرائط جوجل Advertisements - تطبيق أمازون. قائمة الألعاب المجانية الأكثر شعبية في 2019 قائمة الألعاب المجانية الأكثر شعبية في 2019 - لعبة Mario Kart Tour - لعبة Color Bump 3D - لعبة aquapark.io - لعبة Call of Duty: Mobile - لعبة BitLife – Life Simulator - لعبة Polysphere – art of puzzle - لعبة Wordscapes - لعبة Fortnite - لعبة Roller Splat - لعبة AMAZE.

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