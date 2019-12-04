كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| سكين الطهاة “ZENKO Fusion” يجمع بين تكنولوجيا الصلب اليابانية والسيراميك

متابعة-سنيار: قد يهتم الطهاة في المنازل الذين يتطلعون إلى ترقية أدوات التحضير الخاصة بهم بمجموعة سكين الطهاة ZENKO Fusion، التي تم إنشاؤها من قبل فريق مقره في زيوريخ، سويسرا.

يقول منشؤو ZENKO Fusion إن الجمع بين خصائص السكين الفولاذي عالي الجودة ومزايا الطلاء الخزفي يمكّن هذه السكاكين من البقاء حادة جدا، مما يمنحها أداءا ممتازا في قطع أي طعام، وتنظيف الخضروات واللحوم، والأطعمة اللزجة، وتمنع تكاثر البكتيريا والتآكل.

توفر سكاكين مطبخ ZENKO Fusion تصميما بسيطا وتجمع بين تكنولوجيا طلاء الفولاذ والسيراميك اليابانية.

سكاكين المطبخ ZENKO Fusion متاحة للدعم على Kickstarter، وقد تمكنت من جمع 22,158 ألف دولار من التعهدات للمرور إلى مرحلة الإنتاج، مع بقاء 8 أيام على نهاية حملتها.