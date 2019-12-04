كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Chime” آلة مبتكرة تقدم مشروبا أصليا من “Chai” في 3 دقائق فقط

متابعة-سنيار: قد يكون عشاق الشاي مهتمين بآلة إعداد شاي فريدة من نوعها تسمى Chime والتي تستطيع إعداد فنجان طازج من شاي “chai” الهندي الأصيل من أوراق الشاي الحقيقية والتوابل العضوية والحليب في 3 دقائق فقط.

وقال مطورو الآلة: “آلة Chime الفريدة تستخرج الشاي والبهارات بعناية وتغليها في اللبن لإنشاء مشروب مبهج يحتوي على مكونات وتوابل تتميز بمزاياها الصحية.

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اعتمد على Chime للحصول على كوب قابل للتخصيص بالكامل من chai، مصمم خصيصًا حسب رغبتك في راحة منزلك أو مكتبك.

Chime متاحة للدعم على Indiegogo بسعر 199 دولارا، وقد قد أثارت حملتها أكثر من ثلاثة أضعاف هدف التعهد المطلوب للتأكد من انتقالها إلى الإنتاج ومن المتوقع أن يتم شحنها للداعمين خلال أبريل 2020.