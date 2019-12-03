- 1/2
- 2/2
أعلنت شركة كوالكوم اليوم الثلاثاء خلال قمة سنابدراجون السنوية رسميًا عن أحدث وأقوى معالجاتها المخصص للأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى معالج آخر للأجهزة المتوسطة.
وكشفت الشركة الأمريكية خلال الحدث عن مواصفات معالجها (سنابدراجون 865) Snapdragon 865 الذي سيكون المشغل لمعظم الهواتف الذكية الرائدة المنتظر الإعلان عنها خلال عام 2020. أما المعالج المخصص للأجهزة المتوسطة، فهو (سنابدراجون 765) Snapdragon 765.
وركزت كوالكوم في كلا المعالجين على شبكات الجيل الخامس 5G، والذكاء الاصطناعي، إذ أصبح الأخير جزءًا متزايد الأهمية في الأجهزة المحمولة، في حين يُتوقع أن يقود الأول غالبية عمليات شراء الهواتف الذكية اعتبارًا من العام المقبل.
ولدعم شبكات الجيل الخامس 5G، يأتي معالج (سنابدراجون 865) مع مودم (سنابدراجون إكس55 5جي) Snapdragon X55 5G، الذي تقول إنه منصة الجيل الخامس الأكثر تقدمًا في العالم، وكذلك يأتي معالج (سنابدراجون 765/765جي) مع دعم شبكات الجيل الخامس.
ومن المستغرب أن يأتي معالج (سنابدراجون 765) الموجه للهواتف المتوسطة المواصفات مع خيار خاص بالجيل الخامس، في حين يعتمد معالج (سنابدراجون 865) على مودم منفصل. ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن يأتي (سنابدراجون 765) بهدف زيادة إطلاق الهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس خلال 2020، والتي تمتاز بسعر معقول يشجع على الشراء.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وإلى جانب معالجي (سنابدراجون 865)، و(سنابدراجون 765)، أعلنت كوالكوم عن تقنية حساس بصمة الأصابع الجديدة (سونيك ماكس) Sonic Max، التي تسمح بدمج الحساس تحت الشاشة مع مساحة أكبر بنحو 17 ضعفًا، بحسب الشركة.
كانت هذه تفاصيل خبر كوالكوم تعلن رسميًا عن أقوى معالجاتها لعام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البوابة العربية للأخبار التقنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.