تقرير: هاتف جالاكسي فولد المقبل سيأتي بنحو 850 دولارًا

أفاد تقرير إخباري من كوريا الجنوبية بأن شركتي سامسونج، وإل جي تستعدان للإعلان عن العديد من الهواتف الذكية القابلة للطي خلال عام 2020، كما كشف عن السعر المتوقع للجيل الثاني من هاتف (جالاكسي فولد) Galaxy Fold من سامسونج.

ونقلت صحيفة (كوريا هيرالد) Korea Herald عن مصادر في الصناعة بأن سامسونج تعتزم العام المقبل الإعلان عما لا يقل عن هاتفين ذكيين قابلين للطي العام، في حين يُشاع أن إل جي سوف تعلن عن أول هاتف ذكي قابل للطي من إنتاجها.

ومن المتوقع أن يكون أحد الهواتف الذكية القابلة للطي من سامسونج شبيهًا بهاتف (موتورولا ريزر) Motorola razr الذي أُعلن عنه حديثًا، في حين سيكون الآخر إصدارًا محسنًا من هاتف (جالاكسي فولد) الحالي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الصناعة، أنه من المتوقع الإعلان عن الهاتف الذكي القابل للطي على غرار (ريزر) خلال شهر شباط/فبراير القادم، إلى جانب هاتف (جالاكسي إس11) Galaxy S11 المرتقب. أما هاتف (جالاكسي فولد 2) فمن المرجح الإعلان عنه خلال شهر آب/أغسطس 2020.

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ووفقًا للصحيفة، فإن الهاتف الذكي القابل للطي الشبيه بهاتف (ريزر) سوف يُباع بسعر يعادل 845 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر تهدف سامسونج من خلاله إلى تشجيع المستهلكين على تبني هذه التقنية الحديثة.

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يُشار إلى أن سامسونج تعول كثيرًا على الهواتف الذكية القابلة للطي للحفاظ على مركز الصدارة في سوق الهواتف الذكية، خاصةً أنها تسعى إلى إطلاق هاتفها (جالاكسي فولد) – الذي يبلغ سعره نحو 2,000 دولار أمريكي – في نحو 60 دولةً بحلول شهر شباط/فبراير المقبل، بما في ذلك: فيتنام، ونيوزيلندا، والبرازيل، وإيطاليا، وشيلي، وهولندا، واليونان، وفقًا لتقارير.

وقد باعت سامسونج نحو 500,000 وحدة من هاتف (جالاكسي فولد) منذ إطلاقه في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك بعد تأخير استمر نحو 5 أشهر بسبب عيوب في الشاشة رُصدت في شهر نيسان/أبريل الماضي قُبيل إطلاقه الذي كان مقررًا حينئذ. هذا، وتخطط سامسونج لبيع نحو 6 ملايين هاتف قابل للطي خلال عام 2020، و20 مليون وحدة خلال 2021.