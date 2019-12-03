جوجل تطلق ميزة الدردشة الخاصة ضمن Google Photos

أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء عن إطلاق ميزة المحادثات الخاصة إلى خدمة الصور التابعة لها Google Photos، وذلك بغية تسهيل مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع العائلة والأصدقاء.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: “إن الألبومات الحية، والمكتبات المشارَكة، والألبومات المشارَكة في (صور جوجل) تجعل مشاركة الكثير من الصور بسيطًا، واعتبارًا من اليوم، إننا نسهل عليك مشاركة اللحظات الفردية، واليومية من خلال (صور جوجل)”.

ومع إمكانية مشاركة الصور الفردية من خلال تطبيق (صور جوجل) من خلال إنشاء ألبوم لتلك الصور ثم مشاركة الرابط، فقد أصبح الآن مشاركة ذلك الرابط إلى محادثة خاصة ضمن التطبيق. وقالت جوجل: “إن هذا يمنحك مكانًا واحدًا للعثور على اللحظات التي شاركتها مع أصدقائك وعائلتك، وللاستمرار في المحادثة”.

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وأوضحت جوجل أنه يمكن للمستخدمين الإعجاب بالصور، أو التعليق عليها ضمن المحادثة الخاصة. ويمكن للمستخدم بسهولة حفظ تلك الصور أو مقاطع الفيديو في معرض الصور الخاص به. وأشارت الشركة إلى أن هذه الميزة لم تُصمم لتحل محل تطبيقات الدردشة الحالية، ولكنها تأمل أن تحسن من تجربة تبادل الذكريات مع الأصدقاء والعائلة ضمن (صور جوجل).

وقالت جوجل: إنها سوف تبدأ إطلاق الميزة الجديدة خلال الأسبوع المقبل، وأضافت أنه يمكن مشاركة تلك الصور مع الأصدقاء، والعائلة عبر جميع المنصات التي تدعم (صور جوجل)، بما في ذلك نظام أندرويد التابع لها، ونظام (آي أو إس) التابع لشركة آبل، والويب، وذلك دون خسارة في جودة الصور التي تُنسخ احتياطيًا.