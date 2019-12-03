تكنولوجيا: القائمة الكاملة للدول التى سيمر فوقها القمر الصناعى المصرى "طيبة1"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت مصر في إطلاق قمرها الصناعي الجديد "طيبة-1"، حيث من المنتظر أن يمر هذا القمر فوق العديد من الدول بجانب مصر، وفيما يلى نعرض القائمة الكاملة للدول التى سيمر عليها: - ليبيا -لبنان -سوريا - الأردن - إرتريا Advertisements - جنوب السودان - أوغندا - السودان وتتولى مصر عملية الإدارة والتحكم في القمر الصناعي، حيث تقدم الشركة الوطنية المصرية خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية، كما يساهم القمر أيضا في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأغراض التجارية، وسيعمل على توفير شبكة موازية تعمل على دعم الشبكة الأرضية، فضلا عن توفير خدمات الاتصالات على المستوى الدولي في دول حوض النيل وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

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