شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يتابعون نشوء نظام كوكبى "رضيع" لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - درس العلماء قرص النجم HD 141569A من كوكبة الميزان واكتشفوا بأنه إلى جانب قطاعين سابقين هناك قطاع جديد أقرب إلى النجم، ووفقا للعلماء قد يدل هذا على نشوء منظومة كوكبية للنجم.

وتفيد مجلة The Astronomical Journa، بأن النجم HD 141569A يبعد عن الأرض 320 سنة ضوئية وكتلته أكبر من كتلة الشمس ثلاث مرات وأشد سطوعا منها بـ 22 مرة. وعمر هذا النجم صغير نسبيا (5 ملايين سنة). أى 1% من عمر النجوم، حسب روسيا اليوم.

وكان تلسكوب هابل قد اكتشف قرصا كوكبيا حول هذا النجم عام 1999 يتكون من قطاعين داخلى وخارجى على بعد 220 و360 وحدة فلكية. وأن الفاصل الصغير الواضح بينهما يسمح بالافتراض بأنه تجرى عملية تشكل منظومة كوكبية أولية، تشد قوة جاذبيتها جميع الأشياء الموجودة فى مدارها.

Advertisements

ويدرس العلماء حاليا القطاع الجديد الأقرب إلى النجم حيث أن الجزء الأكثر كثافة منه يبعد عن النجم 44 وحدة فلكية وحدوده الخارجية تبعد 100 وحدة فلكية، وهذا القطاع، عبارة عن غيمة من الغازات والغبار حول النجم تتشكل منها فى البداية أجسام كوكبية أولية ومن ثم كواكب، وبقايا هذا القرص تظل فى النظام الشمسي، فيما يسمى حزام كويبر، الذى تشكل قبل 4.6 مليار سنة خارج مدار نبتون، على مسافة 35 وحدة فلكية من الشمس.

واكتشف العلماء من خلال دراستهم للقرصين الخارجيين للنجم HD 141569A، وجود مناطق تؤكد فرضية نشوء أجسام كوكبية هنا، ويتوقع العلماء وجود قرص رابع حول النجم على مسافة 5-15 وحدة فلكية.