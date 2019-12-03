تكنولوجيا: TidyBuds Pro أحدث سماعة لاسلكية من HiFuture بعمر شحن يصل إلى 100 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HiFuture عن إصدار جديد من السماعات اللاسلكية TidyBuds Pro، التي تتميز بعمر شحن يصل إلى 100 ساعة، مع حافظة بقدرة بطارية 3000 mAh.

كشفت شركة HiFuture في السوق الهندي اليوم عن سماعة لاسلكية بمواصفات جديدة، حيث يدعم سماعة TidyBuds Pro حافظة بقدرة 3000 mAh.

تدعم الحافظة الكبيرة لسماعة TidyBuds Pro اللاسلكية عمر شحن يصل إلى أكثر من 100 ساعة، كما يمكن للحافظة أن تدعم العمل كقاعدة شحن للهواتف الذكية.

ويمكن لسماعة TidyBuds Pro أن تقدم عمر شحن يصل إلى 8 ساعات، حيث تضم السماعة بطارية بقدرة 75 mAh، بينما تدعم الحافظة إستمرار شحن السماعة اللاسلكية حتى 100 ساعة من الإستماع إلى الموسيقى.

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أيضاً تدعم سماعة TidyBuds Pro اللاسلكية تقنية البلوتوث 5.0، كما تدعم نطاق إتصال يصل إلى 10 أمتار، وتأتي السماعة اللاسلكية بمعايير IPX4 لمقاومة الماء والغبار، كما تقدم آداء جيد وصوتيات نقية وواضحة مع مستوى تشويش أقل، كما يمكن التحكم في السماعة اللاسلكية عبر اللمس، حيث يمكن التحكم في تشغيل الموسيقى، إستقبال المكالمات، وتنشيط المساعد الرقمي.

ومن المقرر أن تتوفر سماعة TidyBuds Pro مع ثلاثة من النهايات المطاطية للأذن، كما تتوفر السماعة اللاسلكية TidyBuds Pro باثنان من الألوان هما الأبيض والأسود.

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