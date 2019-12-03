تكنولوجيا: مواصفات هاتفي nova 6 و nova 6 5G قبل مؤتمر هواوي في 5 من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر هواوي لكشف النقاب عن سلسلة هواتف nova 6 قريباً، ومن جديد تظهر مواصفات هاتفي nova 6 و nova 6 5G بتفاصيل أكثر في أحدث التسريبات.

تقدم شركة هواوي هاتف nova 6 في 5 من ديسمبر بميزة دعم شبكات 4G، بينما ينطلق هاتف nova 6 5G بميزة دعم شبكات 5G.

مواصفات هاتف هواوي nova 6

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شاشة بحجم 6.57 إنش، ودقة عرض 2400 في 1080 بيكسل

رقاقة معالج Kirin 990، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت

واجهة EMUI 10 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10.

كاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 40 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، ومستشعر 8 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto بفتحة عدسات f/2.4 وOIS، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة بفتحة عدسات f/2.4.

كاميرة أمامية بمستشعر 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.0 وتركيز fixed، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2 وزوايا عرض واسعة.

بطارية بقدرة 4100 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 40W.

قياسات الهاتف 162.6 في 75.7 في 8.56 مم، مع وزن 197 جرام.

مواصفات هاتف هواوي nova 6 5G

شاشة بحجم 6.57 إنش، ودقة عرض 2400 في 1080 بيكسل

رقاقة معالج Kirin 990 مع شريحة مودم Balong 5000، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت.

واجهة EMUI 10 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10.

كاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 40 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، ومستشعر 8 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto بفتحة عدسات f/2.4 وOIS، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة بفتحة عدسات f/2.4.

كاميرة أمامية مزدوجة مستشعر 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2 مع ميزة التركيز التلقائي، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2 وزوايا عرض واسعة.

بطارية بقدرة 4200 mAh، مع تقنية الشحن السريع 40W.

قياسات الهاتف 162.7 في 75.8 في 8.98 مم، مع وزن 212 جرام.

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