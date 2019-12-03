نسخة 16 إنش من MacBook Pro قد تتبنى شاشات MiniLED في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل بالإنتقال لإستخدام شاشات OLED في هواتفها الذكية قبل عامين فقط. تواصل بقية منتجات آبل بإستثناء Apple Watch الإعتماد على شاشات LCD، وهذا ليس بالأمر السيء بالضرورة، ولكن هناك بعض مزايا OLED التي نحن على يقين من أن الكثيرين يرغبون في رؤيتها تشق طريقها إلى iPad وحواسيب Mac.

في الواقع، قد يتم تلبية رغباتنا في العام المقبل لأنه وفقا للمحلل Ming-Chi Kuo، فهو يقول أنه في العام المقبل تخطط شركة آبل لتحديث نسخة 16 إنش من MacBook Pro ونسخة 12.9 إنش من iPad Pro من أجل تزويدها بشاشات MiniLED. يُعتقد أن إستخدام شاشات MiniLED يمكن أن يُساعد في تجنب حدوث مشاكل إحتراق المحتوى في الشاشة، وبالتالي يمكن أيضًا أن يؤدي ذلك إلى تقليل إعتماد شركة آبل على سامسونج حيث من المتوقع أن تتجه شركة آبل إلى شركات مثل LG لإنتاج هذه الشاشات.

من المتوقع أيضًا أن ينتج عن إستخدام شاشات MiniLED إنشاء منتجات أرق وأخف وزنًا، بينما يتم في نفس الوقت تقديم بعض مزايا شاشات OLED مثل التدرج اللوني الواسع، والتباين العالي والنطاق الديناميكي الواسع، واللون الأسود الواقعي. ومع ذلك، يرجى التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة في الوقت الراهن، على الرغم من أن توقعات المحلل Ming-Chi Kuo لطالما كانت دقيقة جدًا في الماضي.

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في كلتا الحالتين، يتعين علينا الإنتظار ورؤية ما الذي سيحدث في نهاية المطاف، لذلك إذا كنت لا تحتاج إلى MacBook Pro جديد في أي وقت قريب، فربما يمكنك الإنتظار حتى العام المقبل وشراء الطراز الجديد.